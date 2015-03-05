Банкам заборонили купувати валюту для юросіб, які мають більше $10 тисяч на рахунках

Чинні з 4 березня обмеження Національного банку України включають заборону банкам купувати валюту за дорученням клієнтів-резидентів (крім фізосіб), що мають власну валюту на рахунках у банках у сумі понад 10 тис. дол. в еквіваленті за офіційним курсом.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України», що діє з 4 березня.

«Норми постанови забороняють банкам купувати іноземну валюту за дорученням клієнтів-резидентів (крім фізичних осіб), що мають на рахунках у банках кошти в іноземній валюті в сумі понад 10 тис. дол. США (в еквіваленті за офіційним курсом відповідної валюти на дату подання клієнтом заяви про купівлю іноземної валюти)», - йдеться в повідомленні.

При цьому в суму коштів на банківських рахунках не враховуються кошти в банках у стадії ліквідації або тимчасової адміністрації, а також кошти, які були розміщені на депозитних рахунках до дати набрання чинності постанови №160 (4 березня) або які є предметом застави.

Також норми постанови 160 передбачають обмеження на купівлю безготівкової валюти та банківських металів за гривні за власними операціями банку до 0,1% регулятивного капіталу банку на день. Ця вимога стосується операцій банків на умовах «тод», «том», «спот», «форвард», але при цьому не поширюється на валютні операції на умовах «своп».

Крім цього, перелік обмежувальних заходів стосується продажу банківських металів юрособам за безготівкові гривні. Зокрема, за один календарний тиждень у межах одного банку клієнт може купити не більше 3,216 тройської унції золота або еквівалент цієї маси в інших металах. Норма не поширюється на міжбанківські операції та операції з купівлі металів для погашення кредитів.

Читайте такожНБУ за чотири дні викупив більше половини наявних на міжбанку доларів

Як повідомляв УНІАН, НБУ з 4 березня продовжив дію норми про обов'язковий продаж 75% валютної виручки для експортерів, обмеження по 90-денного граничного терміну розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а також підвищив облікову ставку до 30% річних.

Також регулятор продовжив на 3 місяці низку обмежень для юридичних осіб, включаючи заборону резидентам на дострокове погашення валютних кредитів нерезидентам, а також заборону на купівлю та перерахування валюти для повернення за кордон іноземних інвестицій і виплати дивідендів інвесторам.

Крім цього, НБУ продовжив обмеження для фізосіб, включаючи граничний обсяг продажу готівкової валюти в один день у 3 тис. грн, видачу гривневої готівки через касу та банкомати - у 150 тис. грн на добу, готівкової валюти або банківських металів з поточних і депозитних рахунків - у межах еквіваленту 15 тис. гривень на добу на одного клієнта. Крім того, продовжується вимога до банків видавати валютні вклади громадян достроково у гривні та обмеження переказів за кордон до 15 тис. грн на день, але не більш ніж 150 тисяч гривень на місяць.

Раніше, з 24 лютого цього року, регулятор запровадив низку додаткових обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., які передбачають передоплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборона на операції з кредитування для купівлі валюти.

Останнім рішенням НБУ з 4 березня пом'якшив вимоги для операцій критичного імпорту, відтермінувавши на один місяць введення обов'язкової акредитивної форми розрахунків за контрактами з передоплатою понад 500 тис дол. Одночасно регулятор розширив перелік документів для погодження платежів за імпортними контрактами з передоплатою на суму понад 50 тис. дол., зобов'язавши банки надавати довідки фіскальної служби про відсутність у клієнта-імпортера заборгованості за податками, зборами і платежами.

Запроваджені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Останнє значення офіційного курсу НБУ долара, встановлене 4 березня - 23,77 грн/дол.