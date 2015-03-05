США готові надати Україні гарантії на $1 млрд до кінця року

Уряд Сполучених Штатів готовий надати Україні додатковий обсяг фінансової допомоги у вигляді державних гарантій на 1 млрд дол. до кінця 2015 року за умови реалізації плану реформ у країні, заявила в ході виступу на засіданні Комітету у закордонних справах Конгресу США помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Кошти можуть бути надані понад уже існуючі фінансові домовленості між Україною й США, досягнуті в січні цього року.

«Якщо Україна продовжить впровадження економічних реформ, Адміністрація США вважатиме за необхідне переконати Конгрес у наданні додаткових гарантій на 1 млрд дол. до кінця 2015 року, - цитує Нуланд посольство США в Україні. – Крім того, проект бюджету на 2016 рік, поданий президентом (Бараком Обамою - УНІАН), містить пропозицію виділити 513,5 млн дол. (як підтримку України – УНІАН). Ми працюємо спільно з європейськими партнерами, українською владою, МВФ, щоб зміцнити економіку країни й підтримати план реформ уряду».

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів обсягом 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектора, покращення ділового клімату.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим подібним кроком щодо України. В квітні 2014 року Конгрес і Сенат США вже ухвалювали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Влітку 2014 року Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.