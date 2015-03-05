Путін вирішив особисто розпоряджатися коштами Фонду національного добробуту

Виділяти кошти з ФНД можна буде тільки з дозволу Путіна, випливає з переліку доручень, наявного в розпорядженні РБК.

Раніше для цього було достатньо рішення уряду, зазначає федеральний чиновник. «Це нормальна практика», - каже співробітник апарату уряду, який знає про таке доручення: уряд готує пропозиції й представляє їх президентові. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив РБК, що ще не встиг ознайомитися з переліком доручень. Прес-секретар прем'єра Наталія Тимакова утрималася від коментарів.

Після того, як у 2012 році Путін запропонував вкладати кошти ФНД у проекти, за ними вишикувалася ціла черга з претендентів. У середині минулого року загальна сума заявок, які надійшли, перевершила весь розмір фонду, розповідає федеральний чиновник. Із них уряд відібрав проекти на більш ніж 800 млрд руб.

Читайте також«Роснефть» отримає гроші з фонду національного добробуту

Але санкції, обвал рубля і падіння цін на нафту поставили під загрозу російський бюджет. При ціні на нафту в $50 за бар. скарбниця недорахується 3 трлн руб., сказав міністр фінансів Антон Сілуанов на Гайдарівському форумі у січні. У нинішній ситуації «подушка безпеки» бюджету - Резервний фонд - може вичерпатися до 2017 року. Тоді на покриття дефіциту бюджету доведеться витрачати ФНД. А вкладені у проекти кошти навряд чи вдасться використовувати на антикризові заходи, визнає федеральний чиновник.

На нараді у Путіна провели їх ревізію. У підсумку президент РФ доручив вкласти в проекти близько 600 млрд руб., а всі наступні витрати погоджувати з ним. На 1 березня розмір фонду становив 4,59 трлн руб. Ліміт на інвестування в російські активи становить 40% ФНБ, але не більше 1,16 трлн руб. Для проектів «Росатому» і РФПІ передбачено додаткові квоти на 10%, але не більше 290 млрд руб.