"ПриватБанк" очолив рейтинг відкритості банків України - UCRA

Згідно з дослідженням, що проводиться агентством UCRA третій рік поспіль, кращим за якістю розкриття інформації в 2014 році визнано «ПриватБанк» (74,88% розкриття), який піднявся на перший рядок рейтингу з четвертого в 2013 році, на другій позиції ПУМБ (74,13%), на третій - "ВТБ банк" (71,63%). За словами Дубка, за 2014 рік погіршили показники розкриття інформації банки: ПУМБ - на 3 п.п., «Сбербанк Росії», «Альфа-Банк» і «Банк Кредит Дніпро» - більш ніж на 3 п.п.

Найменший рівень розкриття інформації, згідно з дослідженням, показали банк «Південний» (40,19% розкриття), банк «Фінансова ініціатива» (36,38%), що зайняли, відповідно, передостанній і останній рядок рейтингу з 26 банків.

У рамках дослідження агентство проаналізувало розкриття інформації на сайтах банків України, що входять до першої і другої групи за обсягами активів за класифікацією НБУ.

За словами Дубка, достовірність даних, опублікованих на сайтах банків, не перевірялася, і результати дослідження не відбивають фінансову надійність банку, а говорять про готовність банків розкривати інформацію користувачам.

«Метою дослідження є якість розкриття інформації, що включає повноту і своєчасність розкриття», - сказав Дубко.

За його словами, банки-лідери, крім обов'язкової для розкриття інформації, розкривають інформацію про зв'язані компанії і операції з ними, проміжну квартальну звітність за міжнародними стандартами звітів.

Дубко зазначив, що низьким залишається рівень розкриття інформації про стратегію управління ризиками банку, дивідендну політику, аудиторські звіти, винагороди топ-менеджерів. При цьому, за його словами, з моменту останнього дослідження значно погіршало розкриття інформації про плановані і вже проведені збори акціонерів.

За словами аналітика, середній рівень прозорості по 26 аналізованим банкам у 2014 році знизився, і становив 57,19% проти 58,01% за підсумками 2013 року.

«Позитивна тенденція збільшення прозорості зупинилася», - зазначив Дубко. За його словами, несприятливі ринкові умови роботи банківського сектора відкинули на другий план питання поліпшення розкриття прозорості.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2013 року кращим за якістю розкриття інформації в 2013 році був визнаний ПУМБ (77,13% розкриття), який піднявся на перший рядок рейтингу з другого у 2012 році, на другій позиції "Укргазбанк" (75%), на третій - "ВТБ банк" (73,88%).