Гривня на міжбанку встановилася на рівні 23,20 за долар

У четвер, 5 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 22,90/23,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 25,30/25,65 грн/євро, до російського рубля – 0,37/0,38 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 13:00 становив 23,3079 грн/дол., на цю годину було укладено 23 угоди, обсяг торгів становив 2,07 млн дол.