ВР попередньо підтримала законопроект, який дозволить Україні залучити $800 млн

Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних інвестиційних проектів (№2258).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 312, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив під час представлення проекту закону міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус, "йдеться про державні інвестиції, йдеться про 800 мільйонів доларів Світового банку і японського уряду, які, якщо ми ухвалимо цей і ще кілька законопроектів, нададуть гроші наприкінці квітня".

"Обов'язково необхідно всі законопроекти ухвалити, і гроші обов'язково отримати для стабілізації економіки в країні", - сказав міністр.

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Він також озвучив поправки до законопроекту. Зокрема, вони стосуються того, що державні інвестиції не стосуватимуться місцевих бюджетів.

"Пропонується виключити із законопроекту Державний фонд регіонального розвитку", - сказав Абромавичус.

Також до другого читання у законопроекті пропонується уточнити порядок формування Міжвідомчої комісії з питань державних інвестицій, до якої пропонується включити членів бюджетного комітету парламенту.

Метою внесення змін до Бюджетного кодексу, як зазначається у пояснювальній записці, є створення ефективної та прозорої системи управління державними інвестиціями, яка дозволить забезпечити обґрунтованість та прозорість прийняття рішень щодо фінансування державних інвестиційних проектів, стабільність їх фінансування, підвищити ефективність використання державних коштів і результативність державних інвестиційних проектів.

Крім того, прийняття закону дозволить гармонізувати систему управління державними інвестиціями з бюджетним процесом.

Для досягнення мети законопроектом передбачено: визначення понять “державний інвестиційний проект” та “державні (місцеві) капітальні вкладення”; визначення загального обсягу державних капітальних вкладень та пріоритетних напрямів (сфер, галузей) вкладень Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період; встановлення Мінфіном планових та прогнозних обсягів державних капітальних вкладень на розробку та реалізацію державних інвестиційних проектів з урахуванням необхідності продовження чи завершення таких проектів, початку нових та доведення таких обсягів до 15 квітня кожного року до Мінекономрозвитку; прозорий та колегіальний розподіл бюджетних коштів у межах загального обсягу державних капітальних вкладень для продовження (завершення) реалізації раніше розпочатих інвестиційних проектів і нових.

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Також проектом закону передбачено щорічне включення до проекту державного бюджету необхідного обсягу витрат впродовж усього терміну реалізації проекту за результатами розподілу, здійсненого Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів; відображення списку державних інвестиційних проектів (із зазначенням обсягів фінансування) окремим додатком до пояснювальної записки до проекту державного бюджету; оприлюднення інформації про реалізацію державних інвестиційних проектів разом із інформацією про виконання бюджетних програм державного бюджету; не застосування процедури державної реєстрації інвестиційних проектів, передбаченої Законом України “Про інвестиційну діяльність”.