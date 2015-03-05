Офіційний курс гривні зміцнився майже до 23 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 5 березня з 14:30 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2309.0564 (з 4 березня - 2377.1263);

100 євро - 2568.5943 (з 4 березня - 2654.7747);

10 російських рублів - 3.7318 (з 4 березня - 3.8116).

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Як повідомляв УНІАН, гривня продовжує зміцнюватися й на міжбанківському ринку. Котирування гривні до долара США на міжбанку сьогодні вдень установилися на рівні 22,90/23,20.