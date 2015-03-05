Песимістичний сценарій від Кабміну: ВВП впаде на 12% за інфляції 43%

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%, йдеться в постанові №76, опублікованому на урядовому веб-порталі.

При цьому падіння експорту при песимістичному сценарії становитиме 16,6% (54,5 млрд дол.) у 2015 році, імпорту - 22% (55 млрд дол.). За оптимістичними оцінками, обсяг експорту цього року порівняно з 2014 роком впаде на 7% - до 60 млрд дол., імпорту - на 10,7% - до 63 млрд дол.

Оптимістичні сценарії припускають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%. Номінальний ВВП становитиме 1,85 трлн грн за найбільш оптимістичним сценарієм і 1,79 трлн грн - за песимістичним.

Прибуток підприємств, за розрахунками уряду, в 2015 році коливатиметься від 307,9 млрд грн за оптимістичними оцінками до 303,3 млрд грн за песимістичними. Фонд оплати праці становитиме 505,9 млрд грн за оптимістичними розрахунками і 483,4 млрд грн - за песимістичними. При цьому середня зарплата, залежно від оцінок, змінюється незначною мірою - від 3 990 грн за оптимістичним сценарієм до 3 831 грн - за песимістичним.

Прогнозний рівень безробіття в 2015 році становитиме 10,2% за оптимістичним сценарієм і 11,5% за песимістичним.

Також в уряді спрогнозували сповільнення темпів падіння економіки країни в 2016 і 2017 роках навіть за песимістичним сценарієм до 7% і 3%, відповідно, при прогнозних показниках інфляції: за песимістичним сценарієм в 16,4% у 2016 році і 9,7% у 2017-му.

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Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд оцінює падіння економіки України в 2014 році на рівні 6,9%, і прогнозує падіння економіки країни в 2015 році на рівні 5,5% при інфляції 25%. Аналогічний прогноз оприлюднили аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch, які стверджують, що падіння економіки України в 2015 році становитиме не менше 5%.

Наприкінці лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не виключив, що прогнозні показники курсу гривні та інфляції, заявлені урядом у рамках внесення змін до державного бюджету на 2015 рік, будуть переглянуті, оскільки курс гривні на рівні 21,7 за грн/дол. та інфляція в 26% - цифри «досить оптимістичні».