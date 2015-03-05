В Україні нарахували 258 офіційних мільйонерів

Державна фіскальна служба (ДФС) із початку 2015 року зареєструвала 258 громадян, які мають дохід понад 1 млн грн, повідомляється на сайті відомства.

«З початку цього року 65,2 тис. громадян подали декларації про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованого доходу становить понад 4,9 млрд грн. Доходи понад 1 млн грн вказали у своїх деклараціях 258 осіб», - йдеться в повідомленні.

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За даними ДФС, найактивніше декларували доходи жителі Дніпропетровської області (5 тис. декларацій), Полтавської (4,9 тис.), Запорізької (4,6 тис.) і Харківської (4,4 тис.). Що стосується структури доходів, то велику частину з них - 1,6 млрд грн - становлять доходи, отримані від успадкованого й дарованого майна, при цьому дохід, отриманий від заробітної плати, становив 1,4 млрд грн. Крім того, українці отримали від продажу рухомого й нерухомого майна 595,4 млн грн доходу, від операцій з інвестиційними активами - 282,8 млн грн.

Згідно з повідомленням, сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до держбюджету, становила 116 млн грн. Також 19,2 тис. осіб скористалися правом на отримання податкової знижки. До повернення вони задекларували 30,4 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, середня зарплата в Україні в грудні 2014 року зросла на 21% - до 4 тис. грн. Зарплати вище середньої в грудні були зафіксовані у сфері авіатранспорту (14 тис. грн), у фінансовій і страховій діяльності (8,1 тис. грн), науково-технічній діяльності (6,4 тис. грн), інформації та телекомунікацій (5,9 тис. грн), у промисловості (4,6 тис. грн). Зарплати у сфері освіти та охорони здоров'я традиційно опинилися нижче середнього по країні – 3 тис. і 2,7 тис. грн відповідно.