Україні за песимістичним сценарієм Яценюка ще три роки не світить зростання економіки

Кабінет міністрів України, оцінюючи розвиток економічної ситуації в країні за трьома сценаріями, прогнозує сповільнення темпів падіння економіки країни у 2016 і 2017 роках навіть за песимістичним сценарієм до 7% і 3% відповідно, йдеться в постанові №76, опублікованій на урядовому веб-порталі.

При цьому прогнозні показники інфляції за песимістичним сценарієм становлять 16,4% у 2016 році і 9,7% у 2017-му.

Згідно з песимістичними оцінками, номінальний ВВП країни в 2016 році становитиме 1,9 трлн грн, у 2017-му – 2,1 трлн грн. Прибуток підприємств у 2016 році не перевищить 335 млрд грн, у 2017-му – 373,4 млрд грн. Фонд оплати праці в 2016 році становитиме близько 515,7 млрд грн при середній зарплаті в 4208 грн, у 2017 році – 553,6 млрд грн при середній зарплаті в 4567 грн. Безробіття за песимістичним сценарієм у 2016 році становитиме 11%, у 2017-му зменшиться до 10,5%.

При цьому експорт та імпорт у 2016 році збільшаться до 52 млрд дол. і 52,4 млрд дол. відповідно, а в 2017 році впадуть до 50,4 млрд дол. (експорт) і 50,7 млрд дол. (імпорт).

За оптимістичними оцінками, номінальний ВВП країни в 2016 році становитиме 2,1 трлн грн, у 2017-му - 2,4 трлн грн. Інфляція, за оптимістичними оцінками уряду, становитиме 9% у 2016 році і 7,7% у 2017-му. Прибуток підприємств у 2016 році за оптимістичним сценарієм становитиме 367,4 млрд грн, у 2017-му – 430,8 млрд грн.

Фонд оплати праці за оптимістичним сценарієм уряду в 2016 році становитиме близько 566,3 млрд грн при середній зарплаті в 4482 грн, у 2017-му – 627,7 млрд грн при середній зарплаті в 4981 грн. Безробіття за оптимістичним сценарієм у 2016 році становитиме 9,9%, у 2017-му зменшиться до 9,5%. При цьому експорт та імпорт у 2016 році збільшаться до 63,2 млрд дол. і 65,9 млрд дол. відповідно, а в 2017 році - до 66,4 млрд дол. (експорт) і 69,5 млрд дол. (імпорт) .

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. При цьому падіння експорту при песимістичному сценарії становитиме 16,6% (54,5 млрд дол.), імпорту - 22% (55 млрд дол.).

Оптимістичні сценарії передбачають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.