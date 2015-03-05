У банку сина Януковича з'явиться новий власник

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «Екосіпан» (м. Київ) придбати контрольний пакет акцій неплатоспроможного «Всеукраїнського банку розвитку», що належить сину екс-президента Олександру Януковичу, повідомляється на сайті комітету.

«Надано дозвіл ТОВ «Екосіпан» (м. Київ) на придбання акцій «Всеукраїнського банку розвитку» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління», - йдеться в повідомленні АМКУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 27 листопада 2014 року визнав «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним, і в результаті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію. Нацбанк пояснив своє рішення застосуванням санкцій до акціонера банку у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу.

У свою чергу, група компаній «МАКО», яка володіє банком і належить сину екс-президента Олександру Януковичу, заявила, що банк є платоспроможним, а клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, у зв'язку з чимгрупа має намір оскаржити рішення НБУ в суді. Однак група визнала, що банк знаходиться в складній ситуації внаслідок втрати відділень в Криму і на сході України і розраховував на підтримку регулятора.

«Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працює на ринку України з 2009 року й входить до групи великих банків. За час перебування президента Януковича при владі активи банку зросли в 13 разів.