У банку сина Януковича з'явиться новий власник
Антимонопольний комітет дозволив маловідомій компанії придбати «Всеукраїнський банк розвитку»
Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії «Екосіпан» (м. Київ) придбати контрольний пакет акцій неплатоспроможного «Всеукраїнського банку розвитку», що належить сину екс-президента Олександру Януковичу, повідомляється на сайті комітету.
«Надано дозвіл ТОВ «Екосіпан» (м. Київ) на придбання акцій «Всеукраїнського банку розвитку» (м. Київ), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління», - йдеться в повідомленні АМКУ.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк 27 листопада 2014 року визнав «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможним, і в результаті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію. Нацбанк пояснив своє рішення застосуванням санкцій до акціонера банку у вигляді заморожування активів з боку Європейського Союзу.
У свою чергу, група компаній «МАКО», яка володіє банком і належить сину екс-президента Олександру Януковичу, заявила, що банк є платоспроможним, а клопотання про скасування санкцій розглядається в Суді справедливості ЄС, у зв'язку з чимгрупа має намір оскаржити рішення НБУ в суді. Однак група визнала, що банк знаходиться в складній ситуації внаслідок втрати відділень в Криму і на сході України і розраховував на підтримку регулятора.
«Всеукраїнський банк розвитку» (Київ) працює на ринку України з 2009 року й входить до групи великих банків. За час перебування президента Януковича при владі активи банку зросли в 13 разів.