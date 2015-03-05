Нові 100-гривневі банкноти з'являться в обігу з понеділка

Про це йдеться у листі регулятора комерційним банкам від 4 березня N50-01011/14196, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

НБУ звертає увагу банків на те, що сортування і упаковку нових банкнот при їх опрацюванні потрібно здійснювати окремо від банкнот номіналом 100 гривень попередніх зразків, що зумовлене необхідністю ведення їх роздільного обліку як банкнот нового покоління.

«Ввести в обіг з 9 березня 2015 року банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року... Встановити, що банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року є законним платіжним засобом на території України і обов'язкові до прийому за їх номінальною вартістю», - йдеться у постанові НБУ, яка додається до листа.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк анонсував випуск банкнот номіналом 100 грн нового зразка наприкінці минулого року.

За інформацією регулятора, банкноти будуть випущені для поліпшення організації готівкового обігу і в межах планового випуску на 2015 рік на заміну зношених, пошкоджених і вилучених із обігу.

У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

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Згідно з чинним законодавством України, виготовлення і зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак і дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виняткової компетенції Національного банку України.