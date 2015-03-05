Гривня закрила міжбанк на позначці 23,30 за долар

У четвер, 5 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 22,60/23,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,93/25,67 грн/євро, до російського рубля – 0,3730/0,3840 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 23,0119 грн/дол., на цю годину було укладено 184 угоди, обсяг торгів становив 178,47 млн дол.