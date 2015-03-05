Золотовалютні резерви НБУ скоротилися до $5,6 млрд

Золотовалютні резерви Національного банку Україна в лютому знизилися на 12,4% - до 5,625 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, золотовалютні резерви відновили більш ніж 11-річний мінімум після провалу до 6,218 млрд дол. у червні 2003 року.

Згідно з опублікованими даними, на 1 березня резерви в іноземній валюті становили 4,698 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення – 3,94 млн дол., золото – 922,47 млн дол.

За даними НБУ, на динаміку резервів у лютому вплинули платежі України з погашення і обслуговування державного і гарантованого державою боргу на суму 539,1 млн дол., а також інтервенції НБУ з продажу іноземної валюти на суму 651,3 млн дол., з яких 560,4 млн дол. становили адресні інтервенції. Обсяг інтервенцій з придбання валюти НБУ становив 144,7 млн дол.

Також повідомляється, що надходження коштів на користь уряду від розміщення державних облігацій України в лютому становили 298,3 млн дол.

«Враховуючи те, що Україна очікує на позитивне рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду про надання нового пакета фінансофої допомоги вже 11 березня цього року, обсяг міжнародних резервів України на сьогодні є достатнім для виконання зобов'язань і поточних операцій уряду і Національного банку України в короткостроковій перспективі», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в січні знизилися на 14,77% - до 6,420 млрд дол.

За 2014 рік резерви скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1%.