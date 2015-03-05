Нацбанк сьогодні продавав і купував долари на міжбанку по 23/24 гривень

Національний банк України сьогодні провів двосторонню інтервенцію на міжбанківському валютному ринку з котируваннями на рівні 23/24 грн за долар, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

За інформацією співрозмовника агентства, втручання НБУ значно пожвавило ринок, торги на якому до цього проходили достатньо мляво. Зокрема, перші 3 операції було зареєстровано о 12:00, або за 2 години після початку торгів.

Загалом, за даними НБУ, за день банки уклали 184 операції на 178,47 млн дол. за середньозваженим курсом 23,0119 грн/дол.

За інформацією іншого учасника ринку, уранішній «ступор» міжбанківського ринку обумовлений введеними НБУ обмеженнями, і для підготовки до роботи за новими правилами банкірам і їхнім клієнтам знадобився якийсь час.

За його словами, питання у банкірів викликали вимоги до банків не купувати валюту клієнтам, у яких на рахунках понад 10 тис. дол. власної валюти, а також включення до переліку документів для перевірки заявок на придбання валюти довідки з фіскальної служби і заборона купувати валюту за позикові кошти.

«Банки по-різному трактують ці норми: хтось просто вимагає лист у клієнта з підтвердженням, хтось підходить більш скрупульозно і вимагає довідки з інших банків. Технічно все досить складно. Але думаю, що це тимчасово, банкіри вже обірвали дроти дзвінками в НБУ, регулятор розбирається, скоро спустить якісь роз'яснення, і ринок розворушиться», - припустив співрозмовник.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк після введення для імпортерів обмежень, що діють з 24 лютого, став найбільшим покупцем валюти на міжбанку, викупивши за 4 дні 275,32 млн дол. США, або 50,92% від обсягу продажу валюти.

Введені з 24 лютого обмеження для імпортерів включають обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол. з передоплатою, оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти.

Останнім рішенням НБУ з 4 березня пом'якшив вимоги для операцій критичного імпорту, відстрочивши на один місяць введення обов'язкової акредитивної форми розрахунків. Одночасно регулятор розширив перелік документів для узгодження платежів за імпортними контрактами, зобов'язавши банки надавати довідки фіскальної служби про відсутність у клієнта-імпортера заборгованості з податків, зборів і платежів.

Також з 4 березня НБУ продовжив дію норми з обов'язкового продажу 75% валютної виручки для експортерів, обмеження щодо 90-денного граничного терміну розрахунків за зовнішньоекономічними контрактах, заборони резидентам на дострокове погашення валютних кредитів нерезидентам, заборони на придбання і переказ валюти для повернення за кордон іноземних інвестицій і виплати дивідендів інвесторам.

Серед нововведень регулятора - заборона банкам купувати валюту за дорученням клієнтів-резидентів (окрім фізосіб), що мають власну валюту на рахунках у банках у сумі понад 10 тис. дол. в еквіваленті за офіційним курсом, низка обмежень з продажу банківських металів юрособам за безготівкові гривні, а також обмеження на придбання безготівкової валюти і банківських металів за гривні по власних операціях банку до 0,1% регулятивного капіталу банку на день, окрім операцій на умовах «своп».

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Введені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 5 березня, становить 23,09 грн/дол.