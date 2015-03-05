Українцям відмовлять у реструктуризації валютних кредитів - вимога МВФ

Якщо Верховна Рада і прийме закон про реструктуризацію валютних кредитів, то президент 100-відсотково застосує право вето. Адже в меморандумі між Україною і Міжнародним валютним фондом записано, що держава не повинна втручатися у двосторонні переговори між позичальниками і банками щодо реструктуризації валютних іпотечних кредитів.

Про це йшлося на засіданні парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності, пише ТСН.

Там обговорювали висновки МВФ до законопроекту "Про реструктуризацію кредитних зобов'язань із іноземної валюти у національну валюту України - гривню".

"На додаток до вкрай негативних висновків експертів Міжнародного валютного фонду представник НБУ повідомив, що одним із пунктів нового меморандуму з МВФ, де Україна просить надати їй розширену програму фінансування (EFF) на 17,5 млрд доларів, є зобов'язання президента України застосувати право вето у разі прийняття парламентом закону про реструктуризацію валютних кредитів. Згідно з меморандумом з МВФ, держава не повинна втручатися у двосторонні переговори між позичальниками і банками щодо реструктуризації валютних іпотечних кредитів", - йдеться в повідомленні комітету.

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На вимогу представників "Кредитного майдану" все одно винести на розгляд парламенту кілька тематичних законопроектів, голова комітету Сергій Рибалка заявив: "Ми готові внести ці законопроекти. Але ми отримаємо 100-відсоткове вето президента. Ви бачили, як це сталося із законом про посилення мораторію на заборону стягнення єдиного житла валютних позичальників. Ми двічі проголосували за цей закон. І отримали вето, яке не змогли подолати. Ми не популісти, щоб розглядати законопроекти лише для демонстрації діяльності. І нам, і валютним позичальникам потрібен конкретний результат", - підкреслив Рибалка.

Учасники засідання домовилися провести додаткові консультації з цього приводу. Нагадаємо, комерційні банки самі готові "пробачити" іпотечним валютним позичальникам 50% кредитів, але для цього потрібні додаткові зміни в законодавстві.