Заморожені в США активи трьох російських банків становлять $640 млн

Заморожені в США в рамках санкцій активи російських банків "Росія", "Собінбанк" і СМП Банк склали близько 640 млн доларів в декількох десятках американських фінансових установ, пише газета Wall Street Journal з посиланням на дані, надані їй американським мінфіном, передає Прайм.

Банк "Росія" став першою російською юрособою, що потрапили під американські санкції після окупації Росією Криму. США пояснювали, що заморозять активи банку через те, що він належить Юрію Ковальчуку, який потрапив під санкції, з "близького кола" російського президента. 28 квітня під аналогічні санкції потрапили СМП Банк (братів Аркадія і Бориса Ротенберга, які також входять до цього "близького кола") і "Собінбанк", який належить йому.

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На заморожених рахунках банку "Росія" і "Собінбанку" у США знаходяться 572 млн доларів. За даними видання, це становить приблизно 10% від загальних активів кредитної організації у 2013 році за нинішнім курсом обміну. Основна сума - близько 435 млн - була при цьому розміщена у фінансовій компанії Computershare, яка займається управлінням дивидендными платежами та пакетами акцій за дорученням своїх клієнтів. Ще кілька десятків мільйонів заморожені на рахунку у Raiffeisen Bank, призводить WSJ відомості міністерства фінансів.

СМП Банк залишив на американських рахунках 65 млн доларів або 2% від активів 2013 року за поточним курсом, підрахували журналісти. Ці гроші розподілені між сотнями рахунків, найбільші з яких - у Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs і jp Morgan Chase (по кілька мільйонів доларів), пише газета з посиланням на дані мінфіну.

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Видання також згадує дані про компанії та приватних осіб, які потрапили під санкції . Згідно з документами мінфіну США, Citibank заморозив на чотирьох рахунках близько 10 млн доларів, що належать Конструкторському бюро приладобудування (входить в НВО "Високоточні комплекси").

Відповідно до законодавства про захист персональної інформації, фінансове відомство не наводить імен постраждалих від санкцій росіян. Відомо тільки, що найбільший індивідуальний рахунок, заблокований за таких обставин, знаходиться в банку Brown Brothers Harriman і становить 2 млн доларів.

На думку журналістів, фінансові санкції проти самопроголошених Донецької та Луганської народних республік ("ДНР" і "ЛНР") є "комічними прикладами". До такого висновку їх привів розмір рахунків "ДНР" і "ЛНР", заморожених на платіжній системі PayPal, - 5 тис 354 і 637 доларів відповідно.