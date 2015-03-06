Курс євро до долара впав до 12-річного мінімуму

Курс євро до долара знижується в п'ятницю на тлі підсумків засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), присвяченого початку реалізації програми кількісного пом'якшення (QE), свідчать дані торгів, повідомляє РИА Новости.

Сьогодні вранці курс євро до долара знижувався до 1,1028 долара за євро з 1,1029 долара на попереднє закриття. При цьому в ході торгів четверга європейська валюта опускалася до 1,0990 долара за євро - мінімуму з 5 вересня 2003 року.

Курс долара до ієни знизився до 120 ієн зі 120,13 ієни за долар. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) коливався: вранці він знижувався на 0,01%, до 96,33 пункту, при цьому раніше він демонстрував позитивну динаміку.

На європейську валюту тиск чинять новини від ЄЦБ. Регулятор в четвер зберіг базову процентну ставку на рекордно низькому рівні 0,05%. Крім того, глава регулятора Маріо Драгі оголосив точну дату початку програми кількісного пом'якшення - 9 березня.

Обсяг комбінованих закупівель державних і приватних облігацій становитиме 60 мільярдів євро щомісяця. Регулятор планує проведення програми до вересня 2016 року. Проте терміни проведення можуть бути розширені до досягнення стійкого рівня інфляції, близького до 2%.

Вплив на американську валюту можуть надати дані щодо рівня безробіття в США в лютому, які опублікує пізніше в п'ятницю Міністерство праці країни. Аналітики, опитані порталом Dailyfx.com очікують скорочення показника до 5,6% в порівнянні з січневим показником у 5,7%. Кількість робочих місць в країні, за прогнозами експертів, збільшиться на 235 тисяч.