Кіпр планує зняти контроль за рухом капіталів

Про це оголосила в четвер голова Центрального банку республіки Христалла Георгаджи на прес-конференції за підсумками виїзного засідання ради керуючих Європейського центрального банку, що відбувся в столиці Кіпру, передає ТАСС.

"Введення контролю за рухом капіталів була неминучим заходом, і він повинен був зберігатися до тих пір, поки не буде відновлено довіру до банківської системи країни", - сказала Георгаджи.

За її словами, рішення з цього питання прийме міністр фінансів Кіпру після консультацій з керівництвом Центробанку. «Я можу вас запевнити, що думка міністра і керуючого ЦБ полягає в тому, що останні два-три заходи щодо обмеження руху капіталів, які досі зберігаються, будуть дуже скоро зняті - до кінця першого кварталу поточного року», - додала Георгаджи.

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Такі жорсткі заходи були прийняті у березні 2013 року в зв'язку з рішенням Єврогрупи про проведення "стрижки" депозитів в провідних банках країни в якості умови надання кредитної допомоги в розмірі 10 млрд євро з боку ЄС і МВФ для порятунку Кіпру від дефолту. Метою подібних обмежувальних заходів стало запобігання втечі капіталів з острова, що могло остаточно зруйнувати фінансову систему країни.

Протягом двох років банківські обмеження поступово послаблювалися. Спочатку з-під їх дії були виведені іноземні банки та їхні клієнти, а потім влада почала дозовано знімати контроль за операціями усередині країни, періодично піднімати допустиму стелю на виведення за кордон коштів і на проведення закордонних банківських транзакцій для фізичних та юридичних осіб.