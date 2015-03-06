Економіка України за підсумками минулого року впала на 7% - Абромавичус

Падіння економіки України за підсумками 2014 року становить близько 7% за інфляції 24,9%, повідомив під час Години запитань до уряду міністр економічного розвитку й торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Економіка країни у важкому стані. Причина такого стану була закладена не тільки провальною політикою минулої влади, а й цілковитою відсутністю реформ упродовж останніх 25 років, - сказав міністр. - Зниження реального ВВП за підсумками 2014 року становить майже 7%. Промислове виробництво скоротилося на 10,1%. Експорт товарів і послуг скоротився майже на 20%, споживча інфляція становить 24,9%».

Як наголосив міністр, на початок року ситуація за інерцією продовжує бути напруженою. Негативну динаміку демонструють практично всі сектори економіки.

«У січні падіння промислового виробництва становило майже 21%. Інфляція залишається завищеною, має місце сильний тиск на курс», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики не обнародувала остаточних оцінок падіння економіки в 2014 році, але повідомила, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в четвертому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року прискорилось до 15,2% з 5,3%, зафіксованих кварталом раніше.

Водночас ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд оцінив падіння економіки України в 2014 році на рівні 6,9%.

У свою чергу, Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і передбачає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% за інфляції в 42,8%. При цьому падіння експорту за песимістичного сценарію становитиме 16,6% (54,5 млрд дол.) у 2015 році, імпорту – 22% (55 млрд дол.). Оптимістичні сценарії передбачають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% за інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%. Номінальний ВВП становитиме 1,85 тлрн грн за найбільш оптимістичним сценарієм і 1,79 трлн грн - за песимістичним.

Прогнозний рівень безробіття в 2015 році становитиме 10,2% за оптимістичним сценарієм і 11,5% - за песимістичним.