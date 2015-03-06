Гонтарева: в результаті банкрутства 44 банків Україна втратила 200 мільярдів

В результаті банкрутства 44 банків у цьому і минулому році банківська система України втратила 200 млрд грн, що становить майже 9% ВВП країни, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи в ході Години питань до уряду в парламенті.

Голова НБУ подякувала депутатам за ухвалення закону про посилення відповідальності власників і менеджменту банків.

«Чому це важливо? Тому що власники і менеджмент неплатоспроможних банків повинні відшкодовувати збитки, завдані державі і вкладникам. У 2014-2015 роках Фонду гарантування було передано 44 банки, 11 з яких – у 2015 році. По суті, банківська система втратила майже 200 млрд грн, а це майже 9% нашого ВВП», - сказала Гонтарева.

За її словами, 50 млрд грн з цієї суми доводиться відшкодовувати державі через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. «А це майже 10% доходів бюджету країни. Станом на 25 лютого вкладникам неплатоспроможних банків вже виплачено 18,5 мільярда гривень», - додала Гонтарева.

Голова НБУ підкреслила, що якби закон про посилення відповідальності власників банків був прийнятий раніше, ця сума була б значно меншою. «Оскільки кожен акціонер і менеджер, який збирався вивести активи і списати це все на кризу, тричі подумав би над своїм рішенням», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова НБУ в одному з телеінтерв'ю повідомляла, що очищення банківської системи від неплатоспроможних банків перебуває на фінішній прямій і незабаром в нашій країні залишиться здорова і сильна банківська система. За її словами, банки, які залишилися, пройшли стрес-тести, внесли капітал і повністю показали прозорість свого акціонерного капіталу.

У 2014 році Національний банк визнав неплатоспроможними 33 банки, а з початку 2015 року цей список поповнився ще 11 фінустановами. Виведення банків з ринку і виплати їх вкладникам здійснює Фонд гарантування вкладів фізосіб.