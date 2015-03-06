Голова НБУ назвала суму заборгованості за кредитами рефінансування

Заборгованість за всіма кредитами рефінансування, виданими Національним банком України за всю історію, на сьогодні становить 110 млрд грн, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи пді час Години запитань до уряду в парламенті.

Голова НБУ наголосила, що Національний банк повинен надавати підтримку банкам у період відтоку депозитів як кредитор останньої інстанції, і що це є стандартною операцією у світовій практиці. Також вона зазначила, що чутки про видані сотні мільярдів рефінансування банкам за період її каденції є нісенітницею.

«Зараз заборгованість за всіма кредитами рефінансування, наданими Національним банком за всю його історію, становить 110 млрд грн. Не 200, не 300, не 500, а 110», - сказала Гонтарева.

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За її словами, найбільший обсяг неповернених кредитів рефінансування виданий банкам у 2008-2009 роках, в період прем'єрства Юлії Тимошенко і за голови НБУ Володимира Стельмаха.

«Із цих 110 млрд грн - це червона частину слайду - це з жовтня 2008 року по червень 2009 року. 77,7 млрд грн було видано в той час за каденцію прем'єр-міністра Тимошенко і голови Національного банку Стельмаха. Вони досі не повернуті. З 110 млрд грн 77 видані з 2008 по 2009 рік», - сказала Гонтарева, зриваючись на крик.

Водночас вона підкреслила, що за її каденцію обсяги виданого банкам рефінансування знизилися на 1,7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у січні 2015 року порівняно з груднем скоротив обсяг рефінансування банків в 3,4 разу - до 12,770 млрд грн. Кредити рефінансування було надано 19 банкам.

Обсяг коррахунків банків в НБУ в січні виріс на 24,4% - до 33,9 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів станом на 10 лютого становив 37,5 млрд грн.