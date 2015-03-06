Гонтарева: «Повернулася з Ради. Натхненна. Чутки про мою відставку - безпідставні»

11:59, 06 березня 2015
Фінанси
2581

Сьогодні депутати заблокували трибуну Ради під час виступу Гонтаревої. Голова Нацбанку перервала виступ і залишила сесійну залу

Глава НБУ в очередной раз опровергла слухи о своей отставке / Фото УНИАН

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева в черговий раз спростувала чутки про свою відставку, назвавши їх безпідставними, повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook.

«Тільки що повернулася з Верховної Ради України. Натхненна. Спасибі за підтримку тим парламентарям, які дійсно заслуговують, щоб їх так називали. Чутки про мою відставку - безпідставні», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.

Читайте такожГонтарева: в результаті банкрутства 44 банків Україна втратила 200 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, понад 30 депутатів заблокували трибуну Верховної Ради України під час виступу голови Національного банку Валерії Гонтаревої. В основному, це були члени фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати скандували: "Відставка!".

Гонтарева перервала свій виступ і через дві хвилини покинула трибуну парламенту.

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман назвав неприпустимою поведінку депутатів, які зірвали виступ голови Нацбанку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter