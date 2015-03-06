Гонтарева: «Повернулася з Ради. Натхненна. Чутки про мою відставку - безпідставні»
Сьогодні депутати заблокували трибуну Ради під час виступу Гонтаревої. Голова Нацбанку перервала виступ і залишила сесійну залу
Голова Національного банку України Валерія Гонтарева в черговий раз спростувала чутки про свою відставку, назвавши їх безпідставними, повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook.
«Тільки що повернулася з Верховної Ради України. Натхненна. Спасибі за підтримку тим парламентарям, які дійсно заслуговують, щоб їх так називали. Чутки про мою відставку - безпідставні», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.
Читайте такожГонтарева: в результаті банкрутства 44 банків Україна втратила 200 мільярдів
Як повідомляв УНІАН, понад 30 депутатів заблокували трибуну Верховної Ради України під час виступу голови Національного банку Валерії Гонтаревої. В основному, це були члени фракції Радикальної партії Олега Ляшка.
Як передає кореспондент УНІАН, депутати скандували: "Відставка!".
Гонтарева перервала свій виступ і через дві хвилини покинула трибуну парламенту.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман назвав неприпустимою поведінку депутатів, які зірвали виступ голови Нацбанку.