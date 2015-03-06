Гонтарева: «Повернулася з Ради. Натхненна. Чутки про мою відставку - безпідставні»

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева в черговий раз спростувала чутки про свою відставку, назвавши їх безпідставними, повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook.

«Тільки що повернулася з Верховної Ради України. Натхненна. Спасибі за підтримку тим парламентарям, які дійсно заслуговують, щоб їх так називали. Чутки про мою відставку - безпідставні», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.

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Як повідомляв УНІАН, понад 30 депутатів заблокували трибуну Верховної Ради України під час виступу голови Національного банку Валерії Гонтаревої. В основному, це були члени фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати скандували: "Відставка!".

Гонтарева перервала свій виступ і через дві хвилини покинула трибуну парламенту.

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман назвав неприпустимою поведінку депутатів, які зірвали виступ голови Нацбанку.