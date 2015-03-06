Гонтарева пояснила, для чого Нацбанк підвищив облікову ставку

Національний банк України підвищенням облікової ставки до 30% річних намагається зв'язати вільну ліквідність банків, щоб мінімізувати потенційний тиск на валютний курс і ціни.

Про це йдеться в тексті розміщеного на сайті Національного банку України виступу Валерії Гонтаревої у Верховній Раді, який вона не встигла зачитати через блокування парламентської трибуни.

Згідно з текстом, голова НБУ нагадує, що регулятор істотно посилив монетарну політику шляхом підвищення облікової ставки до 30% річних і збільшення обов'язкових резервів банків.

«Цим ми намагаємося зв'язати вільну ліквідність банків, щоб мінімізувати потенційний тиск на курс і ціни. Хоча деякі експерти і радили нам боротися з інфляційними процесами політикою дешевих грошей, але це порада з розряду гасіння пожежі бензином», - наголошується в тексті виступи Гонтаревої.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня підвищив облікову ставку до 30% річних. Цього року НБУ вже підвищував облікову ставку - з 6 лютого до 19,5%.

Жорсткість монетарної політики НБУ спрямована на стабілізацію валютного ринку і курсу гривні, яка протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 2 рази і ще в 1,8 разу - з початку цього року, до нового історичного мінімуму на рівні 30, 01 грн/дол.

Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 5 березня, становить 23,09 грн/дол.