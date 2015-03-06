Результати службового розслідування у Фіскальній службі повідомлять до середини березня

Результати службового розслідування стосовно керівництва Державної фіскальної служби, ініційованого та санкціонованого прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, буде озвучено вже наступного тижня - до середини березня, повідомив у ході Години запитань до уряду міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

«Варто відзначити службове розслідування, яке проводиться в даний момент. Результати буде оголошено приблизно через тиждень. Це показує бажання уряду і влади в цілому боротися з корупцією», - сказав міністр.

Він також зазначив, що одним із показників такої боротьби має стати порядок у митниці й діалог з європейськими партнерами про формування єдиних митних служб на кордонах, а також про проведення податкової реформи у стислі терміни.

«Стосовно консультацій прем'єра з нашими європейськими партнерами, є діалог про те, щоб зробити спільні митниці на спільних кордонах, щоб уникнути корупції у цій галузі, - сказав Абромавичус. - А крім того, Нацрада реформ прийняла рішення робити податкову реформу як можна швидше. І робоча група починає роботу найближчими днями. У нас є бачення, що ми готові зробити серйозну реформу, щоб наша податкова система була найкращою у Східній Європі».

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Абромавичус зазначив, що основна ідея реформи - розширити податкову базу без збільшення податкового тиску, в першу чергу, на малий і середній бізнес. «У тому і полягає ідея, щоб розширити податкову базу - податок на розкіш, доходи заможніших. Плюс прикриття податкових дірок, якими користувався великий бізнес. Ми ухвалили закон про трансферне ціноутворення, підняли ренту на залізну руду і ренту на транспортування аміаку, що підніме доходи держбюджету», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести глибоке розслідування щодо діяльності керівництва Державної фіскальної служби з тим, щоб за його результатами вжити необхідні кадрові рішення по всій вертикалі управління відомством. Одночасно голова уряду звернувся до бізнесу з проханням назвати факти зловживань з боку працівників ДФС.

Яценюк наголосив, що на час проведення розслідування уряд усуває керівництво ГФС від служби. При цьому Яценюк звернувся до місцевих керівників податкових органів, зазначивши, що вони несуть таку ж відповідальність, як і центральне керівництво ГФС. Він звернув особливу увагу на «організовані злочинні угруповання за участю представників служби безпеки, митників, прокурорів, міліціонерів, які займаються відмиванням грошей, кришуванням митниці та створенням схем, що призводять до розграбування країни, яка перебуває в стані війни».