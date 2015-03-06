Офіційний курс гривні продовжує зміцнюватися - вже менше 23 за долар

Згідно інформації сайту Національного банку України, 6 березня з 14:30 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют.

100 доларів США - 2289.7045 (з 5 березня - 2309.0564);

100 євро - 2534.4739 (з 5 березня - 2568.5943);

10 рублів - 3.7023 (з 5 березня - 3.7318).

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При цьому на міжбанківському валютному ринку на 13:00 котирування гривні до долара США встановилися на рівні 22,60/23,00, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро на міжбанку на 13:00 знаходилися на рівні 24,78/25,25, до російського рубля - 0,3450/0,3500.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 13:30 становив 22,9109 грн/дол., на цю годину було укладено 66 угод на 26,62 млн дол.