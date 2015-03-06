Гонтарева підрахувала збитки від незаконних дій власників неплатоспроможних банків

Загальна сума збитків від протиправних дій акціонерів і керівництва неплатоспроможних банків перевищує 58 млрд грн, заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи в ході Години запитань до уряду в парламенті.

«Наведу цифри Фонду гарантування: на сьогодні загальна сума збитків, завданих неплатоспроможними банками через протиправні дії акціонерів банків та їх посадових осіб, становить понад 58 млрд грн. Зараз вже відкрито 239 кримінальних справи на загальну суму майже 43 млрд грн», - сказала Гонтарева.

Вона наголосила, що ухвалений у парламенті закон про посилення відповідальності власників і керівництва банків значно посилить позицію регуляторів у цьому питанні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше голова НБУ в одному з телеінтерв'ю повідомляла, що очищення банківської системи від неплатоспроможних банків перебуває на фінішній прямій, і незабаром у нашій країні залишиться здорова і сильна банківська система. За її словами, банки, які залишилися, пройшли стрес-тести, внесли капітал і повністю показали прозорість свого акціонерного капіталу.

У 2014 році Національний банк визнав неплатоспроможними 33 банки, а з початку 2015 року цей список поповнився ще 11 фінустановами. Виведення банків з ринку і виплати їхнім вкладникам здійснює Фонд гарантування вкладів фізосіб.