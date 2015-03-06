З початку року українці забрали з банків уже 18 млрд гривень депозитів

Про це заявила голова Національного банку України Валерія Гонтарева, виступаючи в ході Години питань до уряду в парламенті.

«Лише за минулий рік громадяни забрали з банків 126 млрд грн, а з початку поточного року ця сума збільшилася ще на 18 млрд грн», – сказала Гонтарева.

Вона підкреслила, що в таких умовах НБУ зобов'язаний допомагати банкам рефінансуванням для забезпечення їх своєчасних розрахунків і повернення вкладів населенню.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у січні знизився на 2,2% в гривні - до 357,9 млрд грн, на 4% у валюті - до 18,7 млрд дол.

За підсумками 2014 року загальний обсяг депозитів в українських банках знизився на 13,7% у національній валюті - до 364,5 млрд грн, і на 37,2% в іноземній валюті - до 19,4 млрд дол.

Згідно зі статистикою НБУ по грошово-кредитному ринку з 2001 року, відплив депозитів з банків за підсумками 2014 року став найбільшим за цей період, після 8,3%, або 27 млрд грн, відпливу в кризовому 2009 році.

У 2013 році обсяг банківських депозитів зріс на 17,3% – до 666,1 млрд грн, зокрема гривнєві депозити зросли на 31,6%, валютні – знизилися на 1,2%.