Гонтарева впевнена, що кредит МВФ заспокоїть валютний ринок

Про це йдеться в тексті розміщеного на сайті Національного банку України виступу Валерії Гонтаревої у Верховній Раді, який вона не встигла зачитати через блокування парламентської трибуни.

Згідно з текстом, регулятор залишається прихильником гнучкого обмінного курсу, але в разі виникнення панічних настроїв на валютному ринку має намір з ними боротися адміністративними заходами та проведенням валютних інтервенцій.

«Вже наступного тижня МВФ має прийняти остаточне рішення про виділення Україні коштів. Ті, хто очікує, що це заспокоїть ринок, - праві. Але співпраця з фондом - це не тільки гроші, це насамперед зобов'язання всіх гілок влади провести справжні реформи», - наголошується в тексті виступу Гонтаревої.

Зокрема, згідно з текстом, уряду необхідно реформувати енергетичну і фіскальну сферу, а також дерегулювати бізнес. Парламент повинен прийняти необхідні для цього закони, а НБУ - контролювати інфляцію і стабілізувати банківський сектор.

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Кабінет міністрів України затвердив меморандум про співпрацю з МВФ за новою програмою з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) і обсягом кредитування 17,5 млрд дол.

Остаточне рішення про старт нової програми має ухвалити Рада директорів МВФ, засідання яке відбудеться 11 березня. Загальний обсяг фінансової допомоги Україні від МВФ та інших донорів після старту програми з фондом у найближчі 4 роки може становити до 40 млрд дол.

Згідно з останньою заявою Фонду, МВФ розраховує на якнайшвидше виконання Україною попередніх умов для початку нової програми кредитування економіки країни і готовий допомогти Нацбанку стабілізувати ситуацію на валютному ринку. У фонді повідомили, що великий обсяг коштів буде виділено на початку програми, що допоможе швидко стабілізувати макроекономічну ситуацію.