Росія зберегла витрати на озброєння: "фінансові ресурси на військові цілі є"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ зберегла видатки на закупівлю озброєнь, попри «оптимізацію бюджетних видатків».

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, про це він сказав на зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і міністром фінансів РФ Антоном Силуановим

«У уряді завершено велику роботу з оптимізації бюджетних видатків. Добре відомо, що одна з істотних статей видатки – це видатки на оборону, безпеку, на силові відомства загалом. У зв'язку з цим хотів би подякувати вам за те, що, попри виконану роботу з оптимізації, вдалося зберегти основні параметри держоборонзамовлення і програми озброєння, що надзвичайно важливо для того, щоб досягнути планованих параметрів з оновлення армії і флоту», - сказав Путін.

Крім того, він заявив, що мають бути продовжені роботи з реконструкції і будівництва нових військових містечок, повинні бути вирішені заплановані на цей рік питання, пов'язані з наданням житла. Також цього року мають бути проіндексовані пенсії військовим пенсіонерам.

При цьому Силуанов запевнив, що фінансові ресурси на військові цілі є.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн ввели проти Росії санкції.

Сьогодні, 6 березня, міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Хеммонд заявив, що подальша агресія Російської Федерації проти України або порушення досягнутих у лютому мінських домовленостей призведе до введення Європейським Союзом нових санкцій проти цієї країни.

Хеммонд підтвердив, що серед можливих обмежень обговорюється відключення Росії від системи SWIFT, відзначивши, що така міра мала б дуже серйозні наслідки для російської економіки.

Глава польського МЗС Гжегож Схетина порівняв відключення Росії від системи SWIFT з ефектом атомної бомби і назвав це «остаточним заходом».

Cхетина додав, що ЄС може ввести нові санкції проти РФ у разі, наприклад, нападу на Маріуполь.

Як повідомляв УНІАН, уряд РФ упродовж тижня скоригує поправки до бюджету на 2015 рік. Поправки до бюджету розроблено Мінфіном РФ, виходячи з уточненого макроекономічного прогнозу Мінекономрозвитку на 2015 рік, що передбачає зниження ВВП на 3% за ціни на нафту в 50 доларів за баррель та інфляцію в 12%.

Дефіцит бюджету, згідно з проектом, у 2015 році становив 3,8% ВВП (2,76 трильйона рублів). Доходи бюджету нинішнього року суттєво скоротяться і плануються на рівні 12,45 трильйона рублів. Мінфін через очікуване зниження доходів федерального бюджету в 2,7 трильйона рублів проситиме парламентаріїв вирішити покрити зниження за рахунок коштів Резервного фонду, нагромадженого в минулі роки.