Польща підтвердила готовність виділити Україні 100 мільйонів євро кредиту

Голова польського уряду Ева Копач під час сьогоднішньої зустрічі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Олександром Турчиновим підтвердила готовність польської влади виділити Україні 100 млн євро кредиту.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського уряду.

"Копач поінформувала про створення уповноваженого уряду у справ реформ в Україні та підтвердила готовність виділення кредиту у розмірі 100 млн євро, про який було оголошено під час її візиту до Києва у січні цього року", - відзначили у прес-службі.

Згідно з повідомленням, голова уряду Польщі запевнила Турчинова у готовності Польщі підтримувати Україну, зокрема, в контексті проведення необхідних реформ та обговорила співробітництво у низці сфер.

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"Політика Європейського Союзу щодо України, двостороння та багатостороння військова співпраця, створення литовсько-польсько-української бригади, а також ситуація безпеки в Україні були головними темами під час зустрічі голови уряду Еви Копач з секретарем РНБОУ Олександром Турчиновим", - відзначила прес-служба.

Крім цього, сторони обговорили питання гуманітарної та медичної допомоги для українців та участь Польщі в проектах НАТО для України.

Прес-служба зауважила, що у зустрічі польського прем'єра з Турчиновим брав участь міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк.

Як повідомляв УНІАН, секретар РНБОУ в рамках свого дводенного візиту до Польщі 5-6 березня також провів зустрічі з президентом Польщі, главами Сейму та Сенату, міністром закордонних справ та головою Бюро Національної безпеки.