НБУ сьогодні на міжбанку продавав і купував долари за курсом 22,50/23,50

Національний банк України сьогодні виходив на міжбанківський валютний ринок з двосторонньою інтервенцією за курсом 22,50/23,50 грн/дол., повідомив УНІАН скарбник одного з найбільших банків.

За словами співбесідника агентства, Нацбанк продовжує залишатися найбільшим покупцем валюти на ринку, продаючи лише незначний її обсяг.

За даними на сайті НБУ, середньозважений курс гривні на 16:00 становив 23,0377 грн/дол., на цю годину було укладено 216 операцій на 156,19 млн. дол.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку, за інформацією банкірів, на цю годину встановилися на рівні 22,50/23,00 грн/дол., щодо євро - на рівні 24,51/25,05 грн/євро, щодо російського рубля – 0,38/0,39 грн/рубль.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 5 березня проводив двосторонню інтервенцію на міжбанківському валютному ринку за курсом 23/24 грн за долар. За інформацією учасників ринку, втручання регулятора пожвавило ринок, торги на якому відбувалися досить мляво після введення нових обмежень.

Введені обмеження покликані зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,8 разу до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол. Останнє значення офіційного курсу НБУ до долара, встановлене 6 березня, становить 22,8970 грн/дол.