Річна інфляція в Україні прискорилася до 34,5%

Інфляція в Україні у лютому 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, порівняно з попереднім місяцем зросла до 5,3% з 3,1%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, у річному виразі (проти лютого 2014 року) інфляція прискорилася до 34,5% із 28,5%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція становила 8,6%.

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Згідно з наведеними даними, в лютому порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчали паливо і мастило – на 19,4%, фрукти – на 17,5%, овочі – на 15,2%.

У річному виразі, до лютого 2014 року, найбільше зросли ціни на фрукти – на 86,9%, яйця - на 80,5%, каналізацію – на 74,8%, природний газ – на 62,8%.

Зниження цін в лютому до січня зафіксоване тільки на яйця – на 1,1%.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, порівняно з попереднім місяцем, груднем 2014 року, прискорилася до 3,1% з 3%, зафіксованих місяцем раніше. У річному вираженні, проти січня 2014 року, інфляція прискорилася до 28,5% з 24,9%. За підсумками 2014 року (грудень проти грудня) споживчі ціни в Україні зросли на 24,9%, в 2013 році - на 0,5%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% при інфляції 42,8%, і два оптимістичніших сценарії з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.