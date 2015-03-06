Агентство для просування українських товарів на зарубіжні ринки хочуть створити до кінця року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує до кінця 2015 року створити ефективне експортно-кредитне агентство, завданням якого стане допомога експортерам у просуванні українських товарів на ринки третіх країн, повідомив у ході Години запитань до уряду в парламенті глава міністерства Айварас Абромавичус.

«Вихід вітчизняної продукції на нові ринки буде забезпечений завдяки впровадженню норм і правил техрегулювання, прийнятих в ЄС. Це відкриє ринки не тільки Європи, а й ринки інших країн, що визнають європейські стандарти, - сказав він. - Водночас ми проводитимемо діалог про доступ українських товарів на ринки третіх країн, надаватимемо всю необхідну підтримку нашим експортерам. Тут також разом з депутатами є ідея щодо створення експортно-кредитного агентства. І я сподіваюся, що вже до кінця року таке агентство працюватиме».

Як повідомляв УНІАН, основний кредитор країни - Міжнародний валютний фонд прогнозує зниження обсягів українського експорту в 2015 році на тлі загального погіршення умов торгівлі і зниження економічної активності в першій половині року. Водночас в МВФ зазначили, що узгоджена програма економічних реформ має широку базу, забезпечить підвищення конкурентоспроможності, поліпшить бізнес-клімат і разом з поверненням довіри відновить доступ до ринків капіталів для державного і приватного секторів.

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За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками 2014 року скоротилося в 29 разів і становило 468,3 млн дол., тоді як у 2013 році баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений з дефіцитом у 13,5 млрд дол. У 2014 порівняно з 2013 роком експорт товарів з України знизився на 13,5% - до 53,913 млрд дол.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і допускає за найбільш песимістичним сценарієм обсяг експорту на рівні 54,5 млрд дол. За оптимістичними оцінками, обсяг експорту цього року становитиме 60 млрд дол.