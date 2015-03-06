Директор Поліграфкомбінату стверджує, що ціна біометричного паспорта прив'язана до курсу валют

Причина в тому, що 70% матеріалів для виготовлення документа мають імпортну складову. Про це в інтерв'ю «Главкому», відповідаючи на питання про причини високої вартості паспортів, розповів директор Поліграфкомбінату «Україна» Максим Степанов.

«Що стосується безпосередньо Поліграфкомбінату «Україна», то ціна складається з сировини, матеріалів і нашої роботи. На жаль, більшість матеріалів для виготовлення паспорта ми закуповуємо за кордоном, тому що такі матеріали, як полікарбонат, обкладинка з чіпом, захисні нитки, фарби і т. д. у нас не виробляються. Тому імпортна складова паспорта - це більше 70%. Однак і те, що купується в Україні, теж має імпортну складову. Наприклад, той же папір, яку ми купуємо на фабриці Банкнотного паперу НБУ. Основна сировина цього паперу у вигляді целюлози і захисних волокон у будь-якому разі купується за кордоном», - пояснив Степанов.

Керівник поліграфічного підприємства також підкреслив, що вартість біометричного паспорта на момент укладення договору з Державною міграційною службою України, а саме 5 січня 2015 року, становила 13,5 євро. На той момент, ця сума була еквівалентна 261 грн. Крім того, за словами Степанова, за кожен бланк паспорта Поліграфкомбінат платить чималий податок.

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«При цьому, в цій ціні 43 грн. 50 коп. - це ПДВ, який сплачує Поліграфкомбінат з кожного бланка паспорта в бюджет», - зазначив директор Поліграфкомбінату.

Відповідаючи на питання про те, чи внесені дані українських паспортів в міжнародний каталог ICAO, директор Поліграфкомбінату «Україна» заявив, що підприємство безпосередньо співпрацює з Міжнародною організацією цивільної авіації, а сертифікати, якими підписуються наші біометричні паспорти, "5 січня були завантажені в систему ICAO".