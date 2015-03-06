Кошти Фонду гарантування вкладів становлять 16,4 млрд гривень

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 березня становив 16,4 млрд грн, повідомляється на сайті Фонду.

Учасниками фонду на 1 березня є 152 банки.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду на 1 лютого становив 16,826 млрд грн. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2015 році отримав кредит у Національного банку на суму 9,950 млрд грн під 14% річних терміном на рік.

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Також повідомляється, що обсяг отриманих фондом кредитів у 2014 році становив 20,315 млрд грн, зокрема 11,118 млрд грн у Міністерства фінансів України та 10,118 млрд грн у НБУ.