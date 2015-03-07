В Україні термін ліквідації банків можуть продовжити з 3 до 5 років

Термін ліквідації банків в Україні може бути збільшений з нинішніх 3 років до 5 років.

Про це йдеться в проекті Меморандуму України з МВФ, який є в розпорядженні ZN.UA.

За словами експертів, це може підвищити ефективність роботи Фонду гарантування вкладів ліквідаційною масою (активів ліквідованих банків), тим більше, враховуючи значне поточне навантаження на ФГВФО та перспективи його збільшення через складну ситуацію в банківській системі.

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Також в проекті Меморандуму передбачена перевірка Топ-10 банків для визначення обсягів дорезервування і докапіталізації, а також окремий аудит учасників ринку на предмет дотримання банками лімітів щодо видачі інсайдерських кредитів (тобто позик структурам, які, насамперед, пов'язані з власниками банків).