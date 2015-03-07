S&P знизило рейтинги великих російських страхових компаній

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's (S&P) здійснило рейтингові дії щодо чотирьох російських страхових компаній: «Согаз», «РЕСО-гарантія» , «Інгосстрах» і СК «Транснефть».

Про це повідомляється на сайті агентства, передають «Ведомости».

Агентство знизило довгострокові кредитні рейтинги «Согаза», СК «Транснефть» і «Інгосстраха» з ВВВ - до ВВ+, рейтинг «РЕСО-гарантії» був знижений з ВВ+ до ВВ. У «Согаза», СК «Транснефть» і РЕСО-гарантії» прогноз стабільний, «Інгосстрах» - негативний

Довгостроковий кредитний рейтинг контрагента СК «ВТБ страхування» був підтверджений на рівні " BB+. S&P також підтвердило довгострокові рейтинги «Росгосстраха» і його ключової дочірньої компанії на рівні "BB -" з негативним прогнозом. Довгостроковий рейтинг страховика «Злагода» був підтверджений на рівні "BB -" зі стабільним прогнозом.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня агентство Standard & Poor's вперше за останнє десятиліття знизило суверенний кредитний рейтинг Росії з ВВВ - до ВВ+, тобто нижче інвестиційного рівня. Прогноз по рейтингу - «негативний».

9 січня ще одне з провідних світових рейтингових агентств Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг Росії на один щабель, до рівня ВВВ-. Причинами були названі різке падіння рубля і цін на нафту, а також збільшення ключової ставки до 17 відсотків.

21 лютого агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Росії до Ba1 з негативним прогнозом.