Бразильський реал пережив найбільше падіння з 2008 року

Курс бразильського реала до долара втратив за минулий тиждень більше 7%, це найбільше падіння курсу бразильської валюти з 2008 року, пише Прайм.

За підсумками п'ятниці долар коштував 3,06 реала, це найнижчий бразильської валюти з липня 2004 року, за добу курс знизився на 1,49%.

При цьому за тиждень, за даними агентства Reuters, реал втратив 7,02% - що стало найбільшим показником з 21 листопада 2008 року, коли реал за тиждень втратив 8,38%. У той же час індекс бразильської біржі Bovespa у п'ятницю знизився на 0,76%, падіння за тиждень становило 3,1%.

Читайте такожОфіційний курс гривні продовжує зміцнюватися - вже менше 23 за долар

Зниження курсу бразильської валюти відбулося на тлі даних про зниження безробіття в США до мінімальних за шість років значень - до 5,5%.