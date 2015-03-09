Сьогодні в обігу з'явиться нова стогривнева купюра (фото)

Національний банк України з 9 березня 2015 року вводить в обіг нову банкноту номіналом 100 гривень зразка 2014 року, повідомляє ТСН.

Заступник голови Національного банку України Яків Смолій зазначив, що з введенням в обіг 100-гривневої банкноти розпочинається оновлення попереднього ряду банкнот, які були випущені у 2003-2007 роках.

З його слів, портрет Тараса Шевченка, який є на 100-гривневих банкнотах, і буде розміщений на банкноті нового зразка 2014 року.

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За інформацією НБУ, нова банкнота має переважаючий жовто-оливковий колір і тонований під цей колір банкнотний папір.

При розробці оновленої банкноти були реалізовані найсучасніші світові технології, зокрема, на 100-вій купюрі з'являться два нові сучасні елементи захисту - "віконна" захисна стрічка та оптично-змінний елемент SPARK.

Також, зазначили в НБУ, на лицьовому боці банкноти окремі зображення мають рельєф, що можна визначити на дотик.