Заступник голови ЄК: Україні знадобиться більше грошей, ніж очікувалося

Таку думку висловила заступник голови Єврокомісії Крісталіна Георгієва в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel, пише Deutsche Welle.

Як відомо, за оцінкою МВФ, протягом найближчих років для стабілізації України буде потрібно 41 мільярд доларів.

"Я вважаю, що ця сума може виявитися ще більшою. 1,5 мільйона людей втратили через війни дах над головою - думаю, що для підтримки цих людей потрібно більше коштів, ніж ми думали", - додала вона.

Заступник голови Єврокомісії ствердно відповіла на питання про те, що ЄС продовжить надавати допомогу і після 2020 року.

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Георгієва назвала фінансову підтримку Україні "завданням для цілого покоління".

"Ми маємо брати до уваги не тільки витрати на відновлення України, - заявила вона. - Це багата країна - і з точки зору корисних копалин, і здібностей людей".