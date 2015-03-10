Долар зріс до ієни до максимуму з липня 2007 року

Долар дорожчає до єни в ході торгів вівторка, пробивши максимум з липня 2007 року, на повідомленнях, що програма викупу держоблігацій в Японії може тривати ще один рік, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Станом на ранок курс долара до ієни зріс до 121,77 ієни за долар з 121,15 ієни за долар на попередньому закритті. При цьому раніше в ході торгів він пробив максимум з липня 2007 року в 121,84 ієни за долар, досягнувши 122,01 ієни за долар.

Курс євро до долара знижувався до 1,0801 долара за євро з 1,0852 долара за євро. Раніше в ході торгів курс європейської валюти до долара оновив черговий мінімум з вересня 2003 року в 1,0790 долара за євро, досягнувши 1,0786 долара за євро. Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) зростав на 0,42% - до 98,07 пункту.

У даний час в Японії проходить своя програма з викупу держоблігацій. Вона, на думку аналітиків агентства Рейтер, може тривати ще приблизно рік. При цьому економіка Японії за підсумками жовтня-грудня 2014 року вперше з квітня минулого року продемонструвала зростання. Зростання ВВП Японії в жовтні-грудні 2014 року становило 0,4% в квартальному вираженні, в річному - 1,5%.

Зниженню курсу євро до долара сприяє початок програми кількісного пом'якшення та викупу Європейським центральним банком (ЄЦБ) держоблігацій країн зони євро з вторинного ринку. Викуп облігацій на суму в 60 мільярдів євро щомісяця триватиме до вересня 2016 року, при цьому терміни проведення кількісного пом'якшення можуть бути розширені до досягнення стійкого рівня інфляції, близького до 2%.