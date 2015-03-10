У Росії вже задумалися про виведення золотовалютних резервів із США та ряду країн Європи

Депутати Держдуми від КПРФ просять главу Центробанку Росії Ельвіру Набіулліну вжити заходів для завчасного виведення міжнародних (золотовалютних) резервів із США, щоб уникнути їх заморозки, передає ПРАЙМ.

Читайте такожЗаморожені в США активи трьох російських банків склали $640 млнСтаном на 1 березня 2015 року, міжнародні резерви РФ склали 360,221 млрд доларів проти 376,208 млрд доларів на 1 лютого 2015 року.

На думку депутатів від КПРФ, подальше загострення відносин Росії з США і низкою країн ЄС може призвести до блокування міжнародних резервів РФ.

"Просимо Вас прийняти всі необхідні заходи для завчасного виведення золотовалютних резервів РФ з країн, які ввели економічні санкції відносно Росії, в цілях збереження повного контролю над вищезгаданими міжнародними резервами", - йдеться в депутатському запиті.

Читайте такожНуланд: США і ЄС готові до більш глибоких санкцій проти РФ у разі зриву перемир'я в УкраїніМіжнародні (золотовалютні) резерви РФ являють собою високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ. Резерви складаються з монетарного золота, спеціальних прав запозичення, резервної позиції в МВФ та коштів в іноземній валюті (інші резервні активи).