Українські банки в січні втратили 8,5 млрд гривень

Банківська система України за підсумками січня 2015 року одержала 8,504 млрд грн збитків проти 810 млн. грн прибутку за січень 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, доходи банків у січні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 16,9% і становлять 17,9 млрд грн, витрати – на 82%, до 26,4 млрд грн.

Регулятор уточнив, що на фінансовий результат банків негативно вплинули збитки банків, які були віднесені до категорії неплатоспроможних і в які було введено тимчасові адміністрації. Без урахування збитків цих банків збитки банківської системи за січень становлять 5,1 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками 2014 року одержала 52,966 млрд грн збитків. Негативні фінансові результати діяльності банків України в 2014 році були викликані збільшенням обсягів відрахувань до резервів на можливі втрати від активних операцій. При цьому основні банківські операції в цілому по системі залишалися прибутковими.