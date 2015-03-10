У Росії вирішили, що окупований Крим буде жити за сценарієм Північного Кіпру

У Росії вже визнали, що санкції Заходу істотно знижують можливості розвитку анексованого Криму, передають "Новини Криму".

Як заявив міністр РФ у справах окупованого півострова Олег Савельєв, головна відмінність економічної стратегії анексованого Криму від інших суб'єктів Федерації - в широкій варіативності, пов'язаної з різними сценаріями розвитку політичної ситуації.

Читайте такожУ Росії нова проблема: немає грошей на будівництво енергосистеми окупованого КримуСавельєв повідомив, що в даний час уважно вивчається досвід північного Кіпру та інших невизнаних територій. «Ми намагаємося прорахувати різні варіанти з урахуванням більш жорсткого тиску ззовні», - сказав він.

Міністр підкреслив, що ключове завдання, яке необхідно вирішити незалежно від санкцій,- це інфраструктурна незалежність півострова. «Такі реалії сьогоднішнього дня: ми не можемо розраховувати на північний транспортний коридор, на стабільні постачання електроенергії, газу, води. Прийнято принципове рішення, що ми будемо нарощувати власну генерацію і забезпечимо енергоміст, достатні перетоки електроенергії з Краснодарського краю», - сказав він.

Читайте такожРішення анексувати Крим приймалося особисто Путіним - заступник міністра фінансів РФТурецька Республіка Північного Кіпру, проголошена після вторгнення турецьких збройних сил на Кіпр в 1974 році, оголосила про свою незалежність в 1983 році. У 2004 році на території ТРПК була формально включена до складу Європейського союзу як частина Республіки Кіпр. Визнається Туреччиною і Абхазією. Всі інші держави - члени ООН визнають територію Північного Кіпру як частину республіки Кіпр.