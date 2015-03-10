МВФ підтвердив, що 11 березня вирішить долю кредиту для України

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд підтвердив раніше озвучений план розглянути 11 березня програму співпраці з нашою країною строком на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. і використанням механізму «розширеного кредитування» (Extended Fund Facility), повідомляється на сайті МВФ.

Згідно з планом засідання Ради директорів фонду, 11 березня Рада розгляне «заявку України на програму «розширеного фінансування» (EFF) і припинення програми «stand-by».

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Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Наталія Яресько у своєму Twitter також звернула увагу, що МВФ підтверджує засідання Ради директорів 11 березня. «А перший платіж, який отримає Україна для досягнення макроекономічної стабілізації, становитиме значну частину загальної програми в 17,5 млрд дол.», - зазначила Яресько, додавши, що кошти фонду принесуть визначеність на валютний ринок.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає ряд ключових реформ – ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення ладу в енергетиці, оптимізацію і скорочення державних витрат, збільшення до 3% ВВП витрат на інвестиції, скорочення апарату державних чиновників, наведення справедливості в пенсійній реформі, в першу чергу йдеться про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій.

Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи і валютного курсу з тим, щоб 2016 рік став роком стабілізації і економічного зростання для України.

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У МВФ висловили впевненість в тому, що реалізація програми реформ буде успішною, тому що уряд України, за словами директора-розпорядника фонду Крістін Лагард, демонструє готовність здійснювати перетворення, підвищувати тарифи, реструктурувати банки, скорочувати державні витрати і проводити судову і антикорупційну реформи. Крім того, Лагард відзначила, що програма реформ відкриває Україні доступ до загального пакета фінансової допомоги обсягом до 40 млрд дол. упродовж найближчих 4 років.

Як очікується, нова програма співпраці буде затверджена на засіданні Ради директорів, а перший транш за програмою може надійти до України впродовж кількох днів після позитивного рішення Ради – до кінця березня. У Мінфіні прогнозують, що перший транш може становити до 60% всього обсягу кредитування, а саме – близько 10 млрд дол. Кошти будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів НБУ, а також на забезпечення зовнішніх зобов'язань України.