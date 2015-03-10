Активи банків України знизилися на 11 млрд гривень

Активи банків України за січень 2015 року знизилися на 11 млрд грн, або на 0,84%, порівняно з початком року - до 1,306 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, за підсумками місяця знизилися на 3 млрд грн, або на 0,20%, - до 1,518 трлн грн.

Зобов'язання банків у січні знизилися на 5 млрд грн, або на 0,43%, - до 1,164 трлн грн.

Капітал банків скоротився на 5,663 млрд грн, або на 3,83%, - до 142,360 млрд грн.

Станом на 1 лютого 2015 року, в Україні ліцензії на здійснення банківської діяльності мали 155 банків, у тому числі один банк - ліцензію санаційного банку.

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Як повідомляв УНІАН, активи банків України за 2014 рік збільшилися на 38,757 млрд грн, або на 3,03% - до 1,317 трлн грн.

Станом на 1 січня 2015 року, в Україні ліцензію на здійснення банківської діяльності мали 163 банки.