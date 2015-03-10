Гривня на міжбанку зміцніла до 22 за долар

У вівторок, 10 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку підвищилися до 20,00/22,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За його словами, торги йдуть активно, курс долара знижується, за рахунок адміністративних заходів Національного банку.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,25/23,95 грн/євро, до російського рубля - 0,3410/0,3680 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:30 становив 21,8720 грн/дол., до цього часу було укладено 26 угод, обсяг торгів склав 7,59 млн дол.