Гривня на міжбанку зміцніла до 22 за долар
12:43, 10 березня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,25/23,95 грн/євро
Середньозважений курс гривні становив 21,8720 грн/дол. / Фото УНІАН
У вівторок, 10 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку підвищилися до 20,00/22,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За його словами, торги йдуть активно, курс долара знижується, за рахунок адміністративних заходів Національного банку.
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,25/23,95 грн/євро, до російського рубля - 0,3410/0,3680 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:30 становив 21,8720 грн/дол., до цього часу було укладено 26 угод, обсяг торгів склав 7,59 млн дол.
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