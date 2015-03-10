Прострочена заборгованість за банківськими кредитами зросла до 14,6%

Частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків за січень 2015 року зросла на 1,1 п.п. - до 14,6%, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, в січні банки знизили обсяг наданих кредитів на 6 млрд грн, або на 0,60%, – до 1 трлн грн.

Читайте такожУкраїнські банки в січні втратили 8,5 млрд гривень

Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у 2014 році зросла на 5,8 п.п. – до 13,5%. За рік банки наростили обсяг наданих кредитів на 95 млрд грн, або на 10,43%, – до 1,006 трлн грн.