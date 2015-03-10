Базова інфляція в Україні прискорилася до 33,2%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в лютому 2015 року проти попереднього місяця прискорилася до 5,4% з 2,6%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

У річному вираженні, до лютого 2014 року, базова інфляція прискорилася до 33,2% з 26,1%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, в січні-лютому, порівняно з аналогічним періодом минулого року, базова інфляція становила 29,7%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників адміністративного, подієвого і сезонного характеру. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміну цін на продовольство та енергоносії.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в лютому 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, порівняно з попереднім місяцем, січнем 2015 року, прискорилася до 5,3%.

У річному вираженні (проти лютого 2014 року) інфляція прискорилася до 34,5% з 28,5%, за січень-лютий порівняно з аналогічним періодом минулого року інфляція становила 8,6%.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році: песимістичний з падінням ВВП на 11,9% при інфляції 42,8%, і два більш оптимістичні сценарії з падінням економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.